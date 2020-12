Patrice Evra s’est moqué de Carlos Tevez sur Instagram et a fait rire tous ses fans

L’ancien joueur de Manchester United a surpris tout le monde en publiant sur Instagram une photo se moquant de Carlos Tevez. Tevez sera-t-il en colère contre Evra?

Patrice Evra est l’un des joueurs les plus actifs et les plus drôles des réseaux sociaux. L’ancien joueur de l’équipe nationale de Manchester United et de France télécharge constamment du contenu pour divertir ses fans.

La relation entre Evra et Carlos Tevez est très bonne puisqu’ils ont tous deux partagé une équipe à Manchester United et c’est pourquoi Evra peut prendre l’audace de se moquer du joueur argentin.

Les fans d’Evra et de Carlos Tevez ont répondu à l’image que le Français a mise en ligne de manière formidable. Patrice Evra a bouleversé Carlos Tevez en téléchargeant une photo des acteurs Hervé Jean-Pierre Villechaize et Gary Coleman disant qu’ils étaient lui et Carlos Tevez quand ils étaient petits. Toujours dans la publication Instagram, Evra a traité Carlos Tevez comme son frère.

Bien que jusqu’à présent il n’y ait eu aucune réponse de Carlos Tevez, il la prendra sûrement avec beaucoup d’humour car ce sont des amis très proches.

Evra avait déjà publié un autre message pour souhaiter la bienvenue à Carlos Tevez sur Instagram, le remplissant d’éloges et de mots d’encouragement. Evra et Carlos Tevez étaient deux des meilleurs joueurs de Manchester United.

Avec 7,2 millions de followers sur Instagram, Patrice Evra est l’un des anciens joueurs avec le plus de followers. En effet, Evra télécharge constamment du contenu humoristique et avec la participation d’autres stars du sport. Evra sait utiliser les réseaux sociaux et rester proche de ses followers.