Patoranking : le chanteur réagit à l’album «A Better Time de Davido»

Le chanteur nigérian Davido a remercié et apprécié Dieu pour ce qu’il a fait car son album A Better Time se passe bien dans un court laps de temps.

Le plus grand artiste nigérian auto-acclamé a sorti son album à minuit et a obtenu plus de 1,5 million de flux en moins de 4 minutes et s’est tourné vers les médias sociaux pour remercier Dieu pour cela.

Il a posté sur son InstaStory en disant que Dieu est réel car il est le seul à pouvoir faire cela, ce qui rend son album plus d’un million en 4 minutes en se surprenant lui-même ainsi que les autres.

Son album totalisant plus d’un million de moins de 4 minutes lui a fait réaliser que Dieu est réel et il l’a attesté dans son message le remerciant en disant que seul lui peut le faire.