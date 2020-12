Partenariat entre Banque Atlantique et un projet agricole et d’élevage au Niger

Le Directeur général d’Orabank Bénin a été reçue dans la matinée de ce jour, jeudi 17 décembre 2020, au sein du journal L’économiste du Bénin. Septième invitée de cette émission-rubrique, la camerounaise a renseigné les médias béninois sur un certain nombre de questions.

Tout au long de cette émission qui a duré environ une heure, Josiane Tchoungui s’est appesantie sur plusieurs aspects d’Orabank Bénin.

Pour commencer, la présentatrice de cette émission, la rédactrice en chef du média Reporter Bénin Monde, Pesce Hounyo, s’est intéressée au parcours du Directeur général d’Orabank Bénin avant de rebondir sur la présentation et l’organisation de cette banque.

Josiane Tchoungui a ainsi renseigné sur l’évolution du groupe Orabank et de sa filiale du Bénin au cours des 10 dernières années ; le positionnement d’Orabank Benin dans l’environnement des institutions financières au Bénin ; les leviers de différenciation d’Orabank Bénin sur une place bancaire qui compte une quinzaine d’établissements et la vision partagée par le Directeur général d’Orabank Bénin.

A propos de l’analyse de l’activité et de l’environnement économique béninois, le Directeur général d’Orabank Bénin a répondu aux préoccupations des journalistes béninois sur plusieurs questions dont la lecture faites de la structure de l’économie béninoise et les attentes ; le financement des Petites et moyennes entreprises (PME) et celles du secteur informel avec un accent sur le travail abattu par Orabank Bénin pour faciliter l’inclusion financière au Bénin.