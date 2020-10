Paris et Berlin dénoncent le comportement «inadmissible» de la Turquie en Méditerranée

Les sanctions de l’UE visant plusieurs responsables russes, dont des proches de Vladimir Poutine, en réaction à l’empoisonnement présumé de l’opposant Alexeï Navalny, vont «nuire» aux relations entre Bruxelles et Moscou, a averti jeudi 15 octobre le Kremlin.

«Avec cette décision, le Conseil de l’UE nuit aux relations avec notre pays», a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, annonçant que la réponse de Moscou sera «sera conforme aux intérêts de la Russie».

7 hommes de Poutine sanctionnés

La liste des sanctions publiée jeudi au journal officiel de l’Union européenne comprend les noms de Andreï Yarin, chef de la direction des affaires intérieures de l’administration présidentielle, son adjoint Sergueï Kirienko, le vice-ministre de la Défense Pavel Popov, trois autres responsables russes et le «State Scientific Research Institute for Organic Chemistry and Technology» (GosNIIOKhT).

«Il est raisonnable de conclure que l’empoisonnement d’Alexeï Navalny n’a été possible qu’avec le consentement de l’administration présidentielle», souligne l’UE. L’Union a également sanctionné le même jour Evguéni Prigojine, surnommé «le chef de Poutine», pour son rôle dans la déstabilisation de la Libye.

Les sept dignitaires russes et l’homme d’affaire seront interdits de visa et leurs avoir dans l’UE seront gelés.

Avec AFP