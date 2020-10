Parce que son mari s’occupe plus de leur fils de 3 ans et pas assez d’elle : elle tue l’enfant

Jalouse de l’affection que porte son conjoint à leur fils Isaac, Caroline, une brésilienne de 29 ans, étrangle à mort leur petit garçon.

Au bord d’une grande voie entre Curitiba et Campo Largo, elle serre le coup de l’enfant jusqu’à ce que sa respiration ne s’éteigne. Elle part dans une grande forêt cacher le corps sans vie de son propre enfant dans un sac, avec ses jouets préférés.

Remplie de remords certainement, elle décide de se donner la mort sans succès puisque la jeune femme a été retrouvée près d’une rivière des blessures qui attestent ce qu’elle a tenté de suicider selon les enquêteurs.

Transportée à l’hôpital où elle a subi une opération. Caroline a été inculpée de meurtre en attendant l’évolution de son état pour savoir un peu plus sur les raisons de son acte. Mais déjà, les premiers éléments montrent qu’elle serait jalouse de son fils qui reçoit beaucoup d’affection de la part de son mari et elle se sent négligée.