PAG – Construction des stades omnisports au Bénin : le ministre Oswald Homeky satisfait à 90% dans le Mono (photos) !

Le ministre des Sports beninois, Oswald Homeky poursuit sa visite des chantiers de construction des stades communaux. Ainsi, ce mardi 03 Novembre 2020, la visite a eu lieu sur les chantiers de Grand-popo, Comè et Ouidah afin de s’enquérir de l’évolution des travaux dans le département du Mono en général. Après observations, le ministre affiche un sentiment de satisfaction avec 90% d’avancement.

«Globalement, il faut quand même dire que ça avance. Aujourd’hui, nous avons passé l’étape la plus difficile et on peut dire, de ce point de vue, nous sommes plutôt heureux que les chantiers ont avancé a ce niveau», a-t-il déclaré.

Car, Il a constaté que de belles pelouses verdoyantes ont été installées et prêtes à être utilisées. Des tribunes à l’étape de finition, des pistes d’athlétisme terminées, des grilles anti-hooligan (de couleurs vertes) déjà fixées entourent les aires de foot, des cabines médias presque terminées et même par niveau, les terrains de basketball et aux autres disciplines déjà mis sous terre montrent que les travaux avancent comme il le faut.

Néanmoins, à certains niveaux, l’autorité a décelé des lenteurs. Ce qui a motivé sa mise en garde vis-à-vis de certaines entreprises.

«Cela étant, il y a des délais qui ont été prescrits avec un chronogramme bien précis. Du point de vue de ce chronogramme, il y a quelques retards qu’on observe. Et donc, nous sommes également venus pour faire le point avec les entreprises et voir comment nous travaillons ensemble pour pouvoir avancer et surtout tenir dans les délais.»

Ensuite, le ministre évalue l’évolution des travaux à un pourcentage de 90%, plus inférieur que cel indiqué sur le papier par les entreprises.

«Ici, ils sont à 90% globalement; sur le papier, c’est écrit 94% parce que ça intègre également tout le matériel qui est déjà importé et qui est en attente de déploiement. Pour moi, il y a encore beaucoup de choses à faire et c’est pour ça que nous avons insisté pour que les entreprises continuent à se mobiliser pour aller vite. Le stade de Grand-Popo est bien avancé, celui de Comé et Ouidah également.»

«Comme je le dis encore, notre façon de travailler, c’est que tant qu’on n’a pas fini, il y a encore beaucoup de travail ; on doit bien finir et s’assurer que les plateformes sont bonnes, les aires sont bien, les tribunes finalisées, les vestiaires ensuite l’aménagement de tout le domaine…» a déclaré le ministre Oswald Homeky pour pousser les entreprises à aller plus vite et de façon efficace.

Notons que, la prochaine descente sur chantier du patron des sports au Bénin Oswald Homeky sera mis sur le plateau ce jour Mercredi 0️4️ novembre 2️0️2️0️ pour s’enquérir de l’évolution des sites de Ketou et Pobè.