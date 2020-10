Ousmane Baldé : «… j’ai décidé de ne pas trahir ma mission, celle de servir le peuple de Guinée la main sur la conscience»

En Guinée, le directeur adjoint de l’Organisation du travail gouvernemental, Ousmane Baldé a démissionné pour marquer son opposition au troisième mandat du président Alpha Condé en violation de la constitution. Cette décision fait suite à la proclamation des résultats donnant Alpha Condé vainqueur du scrutin du 18 octobre.

Nommé directeur adjoint de l’Organisation du travail gouvernemental au Secrétariat Général du Gouvernement par décret D/2019/168/PRG/SGG du 5 juin 2019, Ousmane Baldé a décidé de déposer le tablier, exprimant ainsi son opposition au 3e mandat du président Alpha Condé.

«Si la loyauté, l’intégrité et le travail bien fait ont été les bases sur lesquelles j’ai bâti mon parcours et toute ma collaboration avec les différents membres du gouvernement, il n’en reste pas moins que tout cela reste motivé exclusivement par mon envie démesurée de servir en priorité mon peuple et mon pays», a-t-il fait savoir dans la correspondance qu’il a adressée au président Alpha Condé.

Et d’ajouter : «C’est pourquoi, au vu de la situation sociopolitique que vit notre peuple suite aux différentes élections intervenues depuis le début de l’année 2020, j’ai décidé de ne pas trahir ma mission, qui est celle de servir le peuple de Guinée la main sur la conscience».

Par ailleurs, Ousmane Baldé conclut en espérant que le patriotisme, la raison et les souvenirs du parcours militant du président Alpha Condé motiveront ses décisions futures.