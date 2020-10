ONU : Antonio Guterres rompt le silence sur les manifestations #EndSARS

Dans une vidéo de trois minutes publié sur son compte Instagram, Eniola Badmus a exhorté ses amis, sa famille et ses fans à ne pas pleurer pour elle car elle est en vie ; hale et copieux.

Selon certaines informations en ligne, l’actrice de Ghetto Bred faisait partie des manifestants abattus par des agents des forces de l’ordre nigérians au péage de Lekki. Elle a réalisé la vidéo dans sa maison pour apaiser les craintes de ses proches en soulignant qu’elle n’est pas à l’hôpital.

Elle a dit: «Alors les gars, c’est moi, la vie et le direct. Hou la la! Je vous remercie beaucoup, merci beaucoup à tous ceux qui m’ont contacté. Je suis hale et copieux, il n’y a rien de mal avec moi je ne suis même pas sorti aujourd’hui. S’il vous plaît ne pleurez pas pour moi, je suis hale et copieux. Il n’y a rien de mal avec moi.

Je suis à la maison comme vous pouvez le voir, je ne suis pas à l’hôpital; Je ne suis dans aucune sorte de situation critique, regardez-moi, je suis chez moi; Je suis des gars chaleureux et chaleureux. Il n’y a rien de mal avec moi. Oh mon Dieu! Je suis revenu de la promenade, j’ai laissé mes téléphones à la maison pour que je puisse rentrer, je suis allé sous la douche. J’ai décidé de passer par mon téléphone et j’ai vu 300 appels manqués. J’étais choqué.»

Badmus a continué avec son témoignage d’appréciation: «À tous mes amis et fans. Merci beaucoup de m’avoir regardé et d’avoir veillé. Merci mes amis, ma famille, les célébrités, les musiciens, les footballeurs et tout le monde; Je suis hale et copieux. Il n’y a rien de mal avec moi, je ne suis pas mort. Ils ne m’ont pas tiré dessus.

Je ne suis même pas sorti, j’étais juste dans mon domaine il n’y a rien de mal avec moi, ne paniquez pas. Ce combat est pour nous tous, nous bougeons encore. Nous sommes fatigués mais nous savons que le Seigneur interviendra. Les gars, s’il vous plaît ne paniquez pas, faites passer le mot que je ne suis pas mort. Je suis vivant.

Je suis dans un état terrible en ce moment en regardant tout ce qui se passe en ligne. Il m’a fallu beaucoup de courage pour venir en ligne, mais je dois dire à tout le monde que je vais bien. Il n’y a absolument rien de mal avec moi. Eniola Badmus est vivante, je ne suis pas morte. Ce combat est pour tout le monde.»