«On alterne entre de bons et de mauvais moments», Zidane commente la défaite contre Alavés

Le club merengue connaît un début de saison très compliqué en championnat de l’aveu même de son entraîneur Zinedine Zidane. Après cette performance décevante, le coach madrilène a pointé du doigt certaines insuffisances.

«Je n’ai pas d’explication. On alterne entre de bons et de mauvais moments. L’autre jour à Milan (où le Real gagné 0-2 mardi en Ligue des champions), on fait un bon match, et aujourd’hui (samedi), trois jours plus tard, on fait un match comme celui-là à la maison… C’est compliqué (…) On n’a pas de régularité dans nos matchs et nos résultats, c’est vrai. Aujourd’hui, ça a été notre pire début de match de la saison. On n’arrive pas à changer la dynamique à l’intérieur d’un même match. Ça, ça me dérange, et je crois que les joueurs aussi. Pour le moment, le problème que l’on a, c’est la régularité. Je suis le responsable de tout cela. Je dois trouver la solution, et c’est ce que nous allons faire», a confié le technicien madrilène.

Loin d’être accablé, Zidane s’est immédiatement tourné vers le prochain match de Ligue des champions contre le Chakhtior Donetsk.

«Il ne faut pas penser seulement au négatif, comme le résultat d’aujourd’hui (samedi). On doit tourner la page, oublier ce qu’il s’est passé aujourd’hui et penser à mardi», a-t-il poursuivi. Le Real Madrid occupe provisoirement la 4e place du championnat espagnol avec 17 points et déjà trois défaites au compteur en dix journées.