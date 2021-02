OL : Rudi Garcia se prononce sur la blessure de Neymar

Le sextuplé ballon d’Or par le biais de sa qualité et tous ce qu’il a donné au FC Barcelone est sur le point de battre deux records de son ancien coéquipier Xavi Hernandez.

En effet, Xavi détient avec le FC Barcelone deux records dont : le joueur qui a joué le plus de matchs avec le maillot du club et le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matchs en Liga.

Ces records traînent depuis des années mais sont proches d’être arrachés. Le natif de Rosario ayant joué avec le légendaire de la saison 2004-05 à la saison 2014-15, est proche d’y mettre la main dessus.

En effet, si ce samedi 13 février, Lionel Messi dispute la rencontre contre Alavés, il pourrait égaler le natif de Terrassa comme celui qui a joué le plus de matchs avec le maillot blaugrana en Liga, dont Xavi compte 505 matches, record absolu du club, alors que l’Argentin en cumule 504.

Xavi Hernandez a quitté le club après avoir porté le maillot bleu et rouge pendant 767 matchs, alors que Messi a déjà derrière lui 758 apparitions, soit seulement 9 de moins. Visiblement, La Pulga est très proche.