OL : Memphis Depay parle de son mercato raté avec le Barça

C’était presque fait, mais bloqué en dernier moment. Memphis Depay n’a plus rejoint le FC Barcelone à cause de certaines raisons dont il a fini par les évoqués après sa défaite en équipe nationale.

Memphis Depay avait fait objet de priorité pour le récent mercato estival chez les Culés. Ronald Koeman comptant sur lui, voudrait s’attacher à ses services pour faire passer son projet. Mais hélas, les derniers jours du mercato ont bloqué le Néerlandais.

Un accord était même déjà trouvé entre le joueur lyonnais et les dirigeants du Camp Nou pour la somme de 5 M€ fixes plus 10 M€ de bonus. Malheureusement, la Ligue a refusé d’enregistrer le joueur puisque ce dernier faisait exploser la masse salariale déjà conséquente des Blaugranas.

Par la suite, Jean-Michel Aulas lui aussi a annoncé l’avortement de l’opération. Depuis ce temps, Depay n’a pas bronché, mais il a fallu après sa défaite en équipe nationale pour qu’il révèle les dessous de son fiasco.

«La vie fonctionne comme il se doit. Le transfert était assez proche, oui. Nous n’avons pas besoin d’entrer dans tous les détails, mais certaines règles l’ont malheureusement empêché. Mais je crois que tout arrive pour une raison», a-t-il commencé à déclarer dans des propos rapportés par Voetbal International. Mais l’attaquant ne pense pas rebrousser chemin.

«Je me concentre maintenant sur l’Olympique Lyonnais et je veux y être à nouveau important. Ensuite, nous verrons comment les choses iront par la suite. Si je fais mon truc, l’intérêt peut toujours être là. Je dois juste actionner l’interrupteur maintenant», a-t-il ajouté. Et qui le sait, peut-être le FC Barcelone peut encore rebondir en janvier prochain pour le mercato hivernal.