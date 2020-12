Officiel : Robert Lewandowski désigné meilleur joueur The Best 2020

Prévue pour ce 17 décembre 2020, la FIFA vient de dévoiler le onze type de l’année 2020, dont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi en font partie accompagner de plusieurs autres cadres.

La FIFA n’a pas hésité sur ce point. Aujourd’hui, elle a décerné plusieurs trophées à la gent féminine ainsi qu’a la gent masculine. Et si Léo Messi et son rival Cristiano Ronaldo ont perdu le trophée du meilleur joueur devant Lewandowski, ils font partie au moins du Xl type de l’année 2020.

Et ils ne sont pas les seuls. Sur cette liste, on remarque de même la présence de plusieurs cadres comme, Sergio Ramos, Alexander Arnold, Davies, De Bruyne, Thiago Alcantara et autres. En tout cas, la team dévoilée est bien solide.

Découvrez les onze joueurs du Xl de l’année 2020 :

Alisson (Liverpool) Alexander Arnold (Liverpool) Sergio Ramos (Réal Madrid) Van Dijk (Liverpool) Alphonso Davies (Bayern Munich) Kevin De Bruyne (Man City) Thiago Alcantara (Bayern Munich/Liverpool) Kimmich (Bayern Munich)

Lionel Messi (FC Barcelone) Robert Lewandowski (Bayern Munich) Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) Visiblement, le club anglais Liverpool FC et Bayern Munich de l’Allemagne ont gagné plus de places dans cette team Du The Best 2020.