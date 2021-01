Officiel : Ødegaard quitte le Réal Madrid pour l’Arsenal

La Gazzetta dello Sport a révélé les insultes qui ont eux lieu entre Romelu Lukaku et Zlatan Ibrahimovic ce mardi soir à la Coupe d’Italie.

L’embrouille entre le Belge et le Suédois continue de faire euphorie. Plusieurs personnes auraient sûrement demandé à savoir ce qui s’est passé. Et La Gazzetta dello Sport n’a pas tardé à révélé les causes.

En amont, c’est Ibra qui aurait lancé les hostilités avec une attaque moins rugueuse contre Lukaku : «Appelle ta mère et allez faire vos rites vaudou de merde, petit âne.»

Le vétéran suédois avait dit cela en faisant référence à un épisode survenu en 2017 où Lukaku a refusé une juteuse offre de prolongation d’Everton parce que sa mère avait vu, lors d’un rite vaudou, qu’il était conseillé à son fils de signer à Chelsea.

La provocation a été immédiatement répliquée par le Diable Rouge : «Tu veux parler de ma mère ? Pourquoi ? Va te faire foutre toi et ta mère. Parlons d’elle, c’est une p…».

Pour la suite, les deux colosses se sont défiés tête contre tête. Et pendant que Lukaku demandait à l’arbitre d’aller s’occuper d’Ibra, ce dernier a lancé au Belge «Je t’attends après». Furieux, l’attaquant intériste a alors cherché à rejoindre le Scandinave dans les couloirs de San Siro, avant d’être empêché par le staff technique des Nerrazuri.