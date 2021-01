Officiel : Moussa Dembélé rejoint l’Atletico de Madrid !

Pour les deux premières rencontres de la soirée de la coupe d’Italie, les Nerrazuri et les Napolitains étant favoris ont confirmé leur domination en battant leurs adversaires du jour.

Fiorentina – Inter Milan : 1-2

Pourtant, les joueurs de Conte avaient bien débuté la rencontre et c’est Arturo Vidal qui avait ouvert le score sur penalty peu avant la mi-temps pour donner l’avantage à son équipe (40e).

Cependant, peu de temps avant l’heure de jeu, Kouamé permettait à la Fiorentina d’égaliser. Les deux équipes se sont tenues tête jusqu’à la fin du temps réglementaire, avant de débuter la prolongation.

Et alors qu’on se dirigeait tout droit vers la séance de tirs au but, Romelu Lukaku délivrait son équipe une minute avant la fin. Un but précieux, qui emmène l’Inter Milan en quarts de finale.

Napoli – empoli : 3-2

De l’autre côté, c’est le défenseur Giovanni Di Lorenzo (1-0, 18e) qui a ouvert le score avant que le Suisse Nedim Bajrami réponde pour les visiteurs (1-1, 33e). C’est alors que s’est opéré un véritable jeu de ping-pong entre les deux équipes.

Avant la pause, Hirving Lozano a redonné l’avantage aux Partenopei (2-1, 38e) mais Empoli n’abandonnait pas et Nedim Bajrami se chargeait de remettre les deux équipes à égalité tout en s’offrant un doublé (2-2, 68e).

Finalement, c’est Andrea Petagna qui a marqué le but décisif pour le Napoli juste après (3-2, 78e). Une victoire 3-2 qui permet aux joueurs de Gennaro Gattuso de rejoindre l’AC Milan et l’Inter Milan en quarts de finale.