Officiel : les matches des 8es de finale de la Ldc sont connus !

Ce lundi 14 décembre à Nyon en Suisse, a eu lieu le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des champions 2020-21. Découvrez ainsi, les différentes rencontres qui seront disputées.

La FIFA a levé la suspense et les fans ont désormais le coeur tranquille. Les clubs quant à eux, savent dès aujourd’hui à quel saint se vouer car ils viennent de connaître leur prochain adversaire pour la finale 16.

Voici les huitièmes de finale de la Ligue des champions 2020-2021 :

Borussia Monchengladbach – Manchester City

Lazio Rome – Bayern Munich

Atlético Madrid – Chelsea

RB Leipzig – Liverpool

Porto – Juventus

Barcelone – Paris Saint-Germain

Séville – Dortmund

Atalanta – Real Madrid

Notons que, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se dérouleront en 2021. Précisément les 16, 17, 23 et 24 février pour les matches aller. Et les 9, 10, 16 et 17 mars pour les matches retour. Tous les matches se disputeront à 21h.