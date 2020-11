Officiel : Joan Laporta est candidat aux élections du FC Barcelone !

En conférence de presse ce lundi, Joan Laporta a ouvertement et publiquement annoncé sa candidature pour la prochaine élection au FC Barcelone tout en donnant les raisons qui le poussent à revenir.

Ancien président du FC Barcelone de 2003 à 2010, Joan Laporta pense bien revenir à la tête du Camp Nou. Ainsi, après la démission de Josep Maria Bartomeu, il a décidé de déposer sa candidature pour reprendre la gestion du club à partir de janvier 2021. Et il l’a fait savoir au cours d’une conférence de presse ce lundi.

«Je me présente parce que j’aime le Barça, j’aime les fans, j’aime La Masia et j’aime le club. Nous avons un plan pour ramener le Barça sur la voie du succès et le remettre au premier plan du football mondial. Et c’est pourquoi j’ai besoin de votre soutien», a-t-il déclaré avant de continuer.

«Nous travaillerons pour la reprise économique du club et nous ne pourrons inverser la situation dramatique actuelle que par des efforts et du travail. Il existe de nombreuses façons de réussir, mais il n’y en a qu’une : le travail, l’effort et la persévérance»

Concernant Lionel Messi, il espère bien le voit rester : «Personne ne peut douter du fait que Messi aime le Barça. Je n’ai pas parlé avec lui. (…) Messi aime le Barça. Je suis certain qu’il donnera une opportunité au club.»