Obsèques HamBak : Fally, Dadju, Maître Gims, Koffi Olomidé en concert à Abidjan

Dans un message publié sur son compte Instagram, le chanteur congolais a rendu un vibrant hommage à l’ancien premier ministre Hamed Bakayoko décédé.

«Mr Le Premier Ministre @hamedbakayokoofficiel. Étoile d’état est parti. J’adresse mes condoléances les plus sincères à son épouse et ses enfants et à tout le peuple Ivoirien … Merci pour tout Hambak. Ton frère et ami Koffi Olomide», a t’il écrit.