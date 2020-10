Obasanjo à Buhari : «Montrez maintenant l’attention paternelle aux jeunes Nigérians»

L’ancien président du Nigéria, Olusegun Obasanjo, a appelé le président Muhammadu Buhari à capitaliser sur les manifestations #EndSARS à travers le pays pour montrer qu’il se soucie du peuple, en particulier du bien-être des jeunes.

L’homme d’État aîné a déclaré que le président pourrait faire savoir aux jeunes Nigérians qu’il comprenait leur sort et qu’il leur rendrait la vie meilleure, en particulier en tant que père des jeunes.

Selon une déclaration de Moses Olafare, le directeur des médias du palais d’Ooni, Obasanjo, qui a pris la parole à Ile Ife, lors d’une visite à Ooni, Oba Adeyeye Ogunwusi a déclaré que de nombreux jeunes avaient eu du mal à obtenir une éducation, tandis que les plus éduqués parmi eux étaient frustré par le manque d’opportunités.

Obasanjo a déclaré que les manifestations étaient le produit d’agitations importantes de la part des jeunes auxquelles le gouvernement doit s’occuper, ajoutant qu’il y avait des fenêtres d’opportunités que le gouvernement pourrait explorer pour montrer qu’il se souciait du peuple.

Obasanjo a déclaré: «Plus de 65 pour cent de notre population a moins de 35 ans, qui regarde les meilleurs dans la vie, qui lutte pour l’éducation; certains d’entre eux n’ont même pas été éduqués tandis que ceux qui le sont sont frustrés à cause du manque d’opportunités. Nous devons réaliser que le couvercle de la vapeur bouillante devrait être retiré.

«Mais je crois qu’il existe des opportunités que le gouvernement peut explorer pour montrer qu’il se soucie des gens, en particulier du bien-être des jeunes en tant que père du pays, en particulier en tant que père des jeunes.

«Heureusement, par expérience, le président a des enfants et il sait comment se comportent les jeunes. Je crois que les opportunités peuvent encore être saisies pour faire savoir aux jeunes que lui, en tant que père, comprend leur sort et que son gouvernement comprend leur sort et qu’il est prêt à leur rendre la vie meilleure», a conclu Obasanjo.

Dans ses remarques, l’Ooni d’Ife, Oba Adeyeye Ogunwusi, a décrit la lutte #EndSARS comme un message clair des jeunes au gouvernement, en particulier sur leur capacité à faire avancer les choses de manière coordonnée.

Il a ensuite exhorté les jeunes à permettre au gouvernement de répondre pleinement à leurs aspirations. «Si vous regardez les manifestations #EndSARS, vous verrez que nos jeunes ont ce qu’il faut pour diriger le pays. Depuis le premier jour, ils ont fait preuve de leadership, de responsabilité et d’énorme sens des responsabilités, qui ont envoyé un message clair au gouvernement.

«En tant que leader de la jeunesse moi-même, je suis fier que nous ayons tous communiqué nos idées et c’est réconfortant que nous ayons été entendus. Chers jeunes, il est temps de se retirer en particulier pour empêcher ceux qui ont des arrière-pensées de détourner le message pacifique de la paix.

«Le monde entier est conscient de notre conduite pacifique et nous ne devons pas laisser certains mauvais éléments ternir cette intégrité enviable. Une fois encore, je souhaite exhorter nos jeunes à arrêter la manifestation pour l’instant et à donner une chance à la paix. Cela empêcherait le gouvernement d’utiliser la force.