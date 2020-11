Nouvelle révélation de l’année au plan musicale : Mula a un grand faible pour Soum Bill

L’interprète de paradis sur terre serait-elle secrètement amoureuse du chanteur Soum Bill? La chanteuse fait sa déclaration sur le plateau de l’émission Peopl’Emik.

La jeune artiste chanteuse Mula est la nouvelle révélation de cette année au plan musicale. Avant la sortie de «Paradis sur terre», la talentueuse artiste avait déjà fait plusieurs covers, c’est-à-dire beaucoup de reprises de chansons bien connues.

Elle a donc eu à surfer sur de nombreux rythmes et genres musicaux. C’est pourquoi, elle ne voit pas aujourd’hui, l’utilité de s’inscrire dans un genre musical puisqu’elle se sent bien dans tous les registres. «Je fais simplement de la musique. Si je me sens dans un genre musical, je le fais», confie-t-elle.

Ce fut une révélation qu’elle a eu à faire lors de son passage sur l’émission Peopl’Emik où elle a aussi en passant avoué son coup de coeur pour Soum Bill. «J’aime le Zouglou et je crois que tout le pays sait que j’adore Soum Bill», a-t-elle précisé.

Malgré son jeune âge, la jeune artiste semble avoir la tête sur les épaules et compte désormais se consacrer entièrement à la musique et met tout de son côté pour y parvenir. C’est pourquoi, elle a décidé de faire fi d’une relation amoureuse pour le moment et de s’attacher aux services des personnes rigoureuses dans le domaine musical.

Cependant il n’y a aucun doute qu’elle y arrivera car ses débuts sont déjà très marquant et très remarqué. Et la preuve elle a été lauréate au Primud de cette année 2020. Aussi elle compte plus de cinq millions de vues sur son titre «Paradis sur terre» sur Youtube.