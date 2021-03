«Nous nous sommes battus jusqu’à l’épuisement», Ronald Koeman

Hier soir, le FC Barcelone a créé l’exploit en battant le FC Séville (3-0). Une victoire méritée qui réjouit Ronald Koeman entraîneur des Blaugranas.

«Nous nous sommes battus jusqu’à l’épuisement, c’est incroyable. Je suis très satisfait du travail de l’équipe, nous méritions la victoire. Nous étions meilleurs dans les deux matchs. On a toujours cru, on n’a jamais abandonné cette Coupe, c’est une question de mentalité. En tant qu’entraîneur, je ne peux pas demander plus à cette équipe», s’est-il réjoui.