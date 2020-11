«N’importe qui devrait comprendre qu’aucun coach ne ferait mieux», un proche de Tuchel

Edinson Cavani n’aurait pas dû être la recrue offensive de Manchester United selon un ancien buteur du club.

«Il y a tellement de joueurs qui auraient pu intégrer l’équipe de Man United. Prenez par exemple Thomas Partey et Raul Jimenez. La saison dernière, Man United a dû faire appel à un attaquant et ils sont allés chercher Odion Ighalo en Chine. De quoi s’agissait-il ? Allez dépenser 40 millions de livres sterling pour Jimenez. C’est un attaquant qui a fait ses preuves, un buteur. Vous savez, et puis ils vont chercher Edinson Cavani qui ne va pas vraiment jouer…». a confié Paul Ince, ancien buteur de Manchester United, à Ladbrokes. Ça promet pour Edinson Cavani…