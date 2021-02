Nikanor : dans son nouveau look, voici ce que le chanteur béninois a dit à ses fans

Kim Kardashian a passé un «bonjour» à la plage, comme le montre une nouvelle photo que la star a partagée sur Instagram moins d’une semaine après avoir demandé le divorce de Kanye West le 19 février.

Kim Kardashian se calme et profite du soleil au milieu d’un moment incroyablement difficile de sa vie personnelle. La star de L’incroyable famille Kardashian, 40 ans, s’est rendue sur Instagram le 25 février pour souhaiter à ses millions d’abonnés un «bonjour» avec une photo sensuelle qu’elle a prise à la plage.

Dans le claquement, Kim avait l’air insouciante dans un haut de bikini plongeant et un bas taille haute. La magnat de SKIMS s’est accrochée à une partie d’un grand parasol, et ses yeux étaient couverts de lunettes de soleil alors qu’elle détournait le regard de la caméra.

Derrière la mère de quatre enfants, il y avait l’eau bleue scintillante et le soleil qui jetait un œil à l’horizon. Ce fut un moment tellement pittoresque de tranquillité et de paix pour Kim Kardashian, qui traverse une période assez éprouvante alors que son mariage prend officiellement fin.

Le claquement survient moins d’une semaine après que Kim a officiellement demandé le divorce de son mari de plus de six ans, Kanye West. Heureusement, la scission serait «à l’amiable» et aucune des parties ne conteste l’accord prénuptial qu’elles ont tous deux signé il y a des années.

Quant aux enfants du couple – North West, 8 ans, Saint West, 5 ans, Chicago West, 3 ans et Psalm West, 1 – Kim a demandé la garde physique et légale conjointe de leurs enfants.

Avec la nouvelle du responsable du divorce, les fans ont remarqué plus de détails sur le fait que le couple est officiellement terminé, même si aucune des stars n’a abordé le divorce publiquement.