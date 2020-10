Nigeria : une manifestation dispersée par des tirs après l’instauration d’un couvre-feu de 24 heures à Lagos

«Plusieurs manifestants ont été tués, on cherche à savoir exactement combien», a déclaré à l’AFP Isa Sanusi, porte-parole de l’ONG Amnesty International.

Ils assurent avoir «couru pour sauver leur vie». Plus de 1 000 manifestants rassemblés pacifiquement sur un péage à Lagos, capitale économique du Nigeria, ont été dispersés mardi 20 octobre au soir par des tirs, après l’entrée en vigueur d’un couvre-feu total. Celui-ci a été décrété pour tenter d’éteindre le mouvement populaire né début octobre sur les réseaux sociaux afin de dénoncer les violences policières.

Lorsque le couvre-feu est officiellement entré en vigueur, mardi après-midi, les manifestants se sont assis sur le péage qu’ils occupent depuis plus d’une semaine, brandissant des drapeaux pour signifier leur «non-violence». «A la nuit tombée, les lumières de l’éclairage public et des panneaux publicitaires se sont éteintes d’un coup», raconte Toye, une manifestante de 32 ans. «Tout le monde a crié et des hommes sont arrivés et ont commencé à tirer», rapporte-t-elle à l’AFP.

De nombreuses personnes semblaient blessées sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux par des manifestants. «Plusieurs manifestants ont été tués, on cherche à savoir exactement combien», a déclaré à l’AFP Isa Sanusi, porte-parole de l’ONG Amnesty International. Des blessés ont été acheminés dans plusieurs hôpitaux privés de la ville, qui avaient ouvert leurs portes aux manifestants.

Au moins 18 personnes sont mortes en 12 jours

Depuis 12 jours, des milliers de jeunes Nigérians battent le pavé dans les grandes villes du pays le plus peuplé d’Afrique, première puissance économique du continent. La contestation, née pour dénoncer les violences policières, s’est peu à peu étendue à des revendications contre le pouvoir central et la mauvaise gouvernance.

Outre une meilleure représentation de la jeunesse sur la scène politique, les manifestants réclament dans les cortèges l’augmentation des salaires et plus d’emplois. Au moins 18 personnes, dont deux policiers, sont mortes au cours de ces marches, qui avaient été jusqu’à récemment globalement pacifiques.

