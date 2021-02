Nigeria : un réseau d’abus sexuels et P0rn0graphie démantelé par la police

Conformément à sa déclaration en date du 17 janvier dernier, le parti Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) de Claudine Prudencio s’est résolument engagé aux côtés de Patrice Talon dans la cadre de la présidentielle du 11 avril prochain.

Les militantes et militants de la seule formation politique dirigée par une femme au Bénin ont réitéré leur engagement aux côtés du chef de l’Etat ce samedi 30 janvier 2021 au cours du 3ème congrès ordinaire du parti.Plus de doute, Patrice Talon est le candidat de l’UDBN à la présidentielle de 2021.

Les militantes et militants du parti sont désormais déterminés à «mouiller le maillot» aux côtés du chef de l’Etat pour sa réélection. C’est l’engagement pris par la présidente, Claudine Prudencio et les siens ce samedi à Dèkoungbé.

Très engagée pour la promotion de la femme, Claudine Prudencio après avoir félicité Mariam Chabi Talata Zime, a exprimé sa gratitude au chef de l’Etat pour le choix porté sur la première vice-présidente de l’Assemblée nationale comme colistière pour la présidentielle 2021.

Cette rencontre d’échanges a été également l’occasion pour les militantes et militants d’exprimer leur ambition «d’imposer définitivement l’UDBN comme le meilleur parti, le vrai parti de l’avenir». Invité surprise du congrès, le président de la République, Son Excellence Patrice Talon, a exprimé sa gratitude aux militantes et militants UDBN pour leur soutien et leur engagement à ses côtés depuis 2016.

