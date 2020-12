Nigeria : un homme décapite sa mère dans la région de l’Est

Le chef d’un gang pédophile qui avait prostitué une centaine d’adolescentes, dont certaines étaient âgées de moins de 13 ans, a été libéré de prison mercredi. Ahdel Ali, âgé aujourd’hui de 32 ans, plus connu sous le nom d’Eddie, avait été condamné à 26 ans de prison en 2012. Il n’a donc fait que 8 années de sa peine.

Entre 2006 et 2009, Ali et son frère ciblaient les collégiennes. Ils les repéraient à la sortie des écoles de Telford, en Grande-Bretagne, il les violait et les prostituait en leur donnant de l’alcool, de la nourriture et de l’argent.

La ville de Telford est une plaque tournante du crime en Angleterre. Depuis les années 1980, plus de 1000 jeunes filles ont été violées, frappés, vendues contre du sexe et certaines mêmes tuées. Des assistants sociaux étaient au courant des abus dans les années 1990 mais la police a mis une décennie à lancer une enquête

En 2018, des détenus ont mutilé Ali avec 2 lames de rasoir en prison, lui laissant 40 points de suture de son cou à son épaule. Son frère Mubarek Ali, connu sous le nom de Max, âgé de 36 ans, avait été condamné à 22 ans de prison et avait été libéré en 2017, avant de retourner en prison pour des délits routiers.