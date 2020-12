Nigeria : «Mes aspirations à 60 ans», la chanteuse de gospel, Onction d’Opelope

Le chanteur, auteur-compositeur et acteur en herbe, Omokanye Muhammed, alias Sonorous, a déclaré qu’il était prêt à prendre d’assaut l’industrie. Bien que de nombreux autres artistes aient fait de telles déclarations dans le passé, Sonorous insiste sur le fait que son métier unique le distinguera de la meute.

Il a dit: «La musique représente le monde pour moi. J’ai eu l’inspiration pour ma carrière de mon père, qui est un mélomane et qui jouait toujours un disque ou l’autre. Dans mon effort pour suivre le rythme, j’écrivais les paroles et les mémorisais, et cela m’a conduit à un point où je savais que je devais faire de la musique moi-même. Je remercie Dieu pour le cadeau qu’il m’a fait et je suis certain que par Sa grâce, ma présence secouerait l’industrie de la musique dans le monde.

L’artiste, qui est originaire de l’État de Kwara, est signé avec un label basé aux États-Unis d’Amérique, P NAJ Records, qui ne ménagera aucun effort pour le promouvoir. Il a sorti sa première chanson intitulée, Invisible Destiny, en 2010, et l’a suivie avec une vidéo en 2012. Depuis, il a également fait de la musique avec d’autres artistes tels que Terry Apala et Kay Switch.

S’exprimant sur l’inspiration de son dernier single, Magnet, il a déclaré: «Ma musique est magnétique. Je suis prêt à faire monter la température dans l’industrie de la musique avec cette nouvelle mélodie afro-pop mash-up. C’est une chanson que j’ai composée sur l’amour et elle plairait aux gens de tous âges. La musique aide à exprimer des sentiments que l’on pourrait trouver difficile de faire autrement.»