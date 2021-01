Nigeria: la femme d’un pasteur est tombée enceinte d’un spiritualiste traditionnel

Au Kenya, un pasteur âgé de 51 ans a écopé de 140 ans de prison pour avoir engrossé ses deux filles âgées de 14 et 16 ans dans la circonscription de Ndia, comté de Kirinyaga.

Devant la Haute Cour de Baricho où il comparassait, ce jeudi 14 janvier 2021, le pasteur a été condamné à une peine de 70 ans de prison pour avoir abusé sexuellement chacune de ses filles. « Je vous condamne à 70 ans pour chaque infraction et vous avez 14 jours pour faire appel. Ce tribunal ordonne que vos noms soient ajoutés au registre des délinquants condamnés et dangereux », a déclaré le tribunal avant d’ajouter que le coupable « purgera 70 ans pour chaque chef de souillure; les peines doivent courir consécutivement ».

Au cours de cette audience, l’accusé a plaidé coupable et a blâmé le diable pour ses offenses. Il n’a pas manqué de présenter ses excuses à ses enfants et à la cour. « Je demande pardon à la cour, ceux que j’ai offensés y compris les filles que j’ai fécondées. C’est la première fois que je commets un tel acte. Je blâme Satan de m’avoir trompé », a-t-il fait savoir.

Âgées respectivement de 14 et 16 ans, les deux vcitimes sont enceintes de six et de sept mois. Toutes deux sont des élèves du primaire.