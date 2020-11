Nigeria : «Je ne ressemble à personne d’autre», Da Emperor évoque sa vie d’artiste

Le chanteur Mobolaji Fasasi, populairement connu sous le nom de Da Emperor, soutient que bien que l’industrie de la musique soit saturée, il a un son unique qui le fera toujours se démarquer.

Dans une interview avec Saturday Beats, il a déclaré: «Les choses qui me démarquent sont mon style, mon équilibre, ma voix, ma marque et ma classe. Mon choix de paroles, de punchlines et de jeux de mots est également unique. Pour moi, tout ce qui vaut la peine de le faire vaut bien le faire, alors je ferais toujours un effort supplémentaire pour faire avancer les choses. Je fais de la musique rap indigène et vous ne m’entendrez jamais sonner comme quelqu’un d’autre. Je peux affirmer avec confiance que j’ai pu me tailler une place dans ma marque.»

Le chanteur, qui met actuellement la touche finale à son spectacle, Da Emperor Live in Concert, qui se tiendra la semaine prochaine, a noté que ce serait unique en son genre. Il a déclaré:

«Le concert est né de l’idée de célébrer ma marque tout en vivant et en bonne santé. Je vois beaucoup de gens consacrer tant d’efforts aux enterrements, mais ils ne se sont pas souciés de la personne décédée de son vivant. C’est pourquoi j’ai décidé de créer une plateforme où les gens peuvent venir célébrer la marque. Ce serait également un moyen pour les gens de réseauter et de s’amuser.

«Il n’y a aucune contestation sur le fait que cette année a été difficile – du verrouillage COVID-19 aux manifestations #EndSARS, nous avons donc besoin d’un moyen de nous détendre afin de ne pas nous noyer dans la négativité. Le concert était initialement prévu pour le 12 avril, mais nous avons dû reporter à ce mois-ci. Cela n’a pas été facile car nous avons dû tout recommencer, mais je suis reconnaissant de la patience et de la compréhension de mes fans.

Da Emperor a également déclaré qu’il sortirait son premier album de 22 titres intitulé «Royalty in My Veins», lors du concert.