Nigéria : Elle poignarde son mari et le tue parce qu’il a découché

À Zimbabwe, dans le village de Nenohwe, une femme a été surprise par une petite fille de 12 ans en train d’allaiter un grand serpent tout en prononçant des paroles incantatoires.

Gogo Savie Nenohwe est son nom. Elle, la sorcière a été surpris par une fillette en train d’allaiter un géant serpent avec des paroles incantatoires dans lesquelles elle prononçait les noms de certains villageois vers qui elle orientait le serpent dans la maison de l’une de ses amies.

«J’ai vu Gogo Nenohwe allaiter un très gros serpent autour duquel était attaché un tissu rouge et des perles. Après l’avoir allaité, elle a sorti une assiette de nourriture et a donné au serpent. Je n’ai pas vu ce qu’elle lui donnait à manger, mais je l’ai entendue appeler les noms de villageois et dire au serpent de s’occuper d’eux.» a rapporté la jeune fille de 12 ans témoin de la scène.

Maria, la nièce de Gogo Sithole, a également révélé qu’elle partageait une chambre avec le serpent en confirmant les allégations de la petite fille. «J’avais l’habitude de dormir dans la chambre où Gogo Nenohwe a été vue en train d’allaiter le serpent. Le serpent reste dans cette pièce. J’ai cessé d’utiliser la chambre à cause de cela et j’ai supplié ma tante de me laisser dormir dans une autre chambre. Parfois, le serpent sort pour se prélasser au soleil.» A déclaré Maria.

Selon le rapport de The Manica Post, la jeune fille a raconté l’incident au chef du village, Molline Nenohwe. Après avoir été informé, le chef du village a ensuite porté l’affaire devant le chef Mutambara.

La femme et sa complice ont ensuite été convoquées devant le tribunal du chef traditionnel pour sorcellerie et pratique de magie noire. Il a été ensuite recommandé de capturer ce serpent qui sème la terreur et la panique générale dans le coeur des populations.