Nigeria : «Aujourd’hui un roi est né», Davido célèbre l’anniversaire d’Ifeanyi

Britney Spears vient de dévoiler une vidéo sur Instagram dont elle seule à le secret ! En effet, sur les images en question, la belle blonde danse de manière très sexy !

Mardi 20 octobre 2020, Britney Spears a posté une vidéo étonnante sur Instagram ! En effet, sur cette vidéo d’une minute, la jeune femme porte des sous-vêtements et une paire de talons tandis qu’elle danse de manière lascive !

Un post que la belle blonde a légendé ainsi : «Rouge. Ps … Je ne danse généralement jamais avec mes cheveux en chignon comme ceci… Je n’avais pas d’élastique donc j’ai fait un tour de magie en m’attachant les cheveux sans!!! Regardez, ça a tenu 🙊🙊🙊 !!!!!»

Un post de Britney Spears que les internautes ont déjà visionné plus de 4 millions de vues, un vrai record pour la chanteuse !

Les internautes sont nombreux à avoir réagi à la vidéo de Britney Spears… En effet, les commentaires sont très nombreux ! Nous vous proposons donc d’en découvrir quelques uns… Une chose est sûre, les fans de la chanteuse sont très surpris !

«J’ai l’impression qu’elle ne va pas bien, on peut clairement le lire à son visage !» «Mais Britney nous sommes tous confus concernant cette vidéo, j’espère que tu te portes bien !» «On dirait qu’elle est sous drogue…»

Ou encore : «Cette vidéo est tellement gênante, je ne sais pas ce qui cloche en ce moment, mais Britney Spears semble de plus en plus étrange !» «Elle a besoin d’aide, on peut clairement le voir !» Peut on ainsi lire sur le réseau social de la belle blonde !

Des commentaires très inquiets qui sont loin de faire réagir la belle Britney ! En effet, cette dernière ne répond jamais à ce genre de message sur la Toile !

