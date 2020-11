Nicki Minaj : l’héritage durable du «vendredi rose» de la chanteuse américaine

Il y a dix ans, le 22 novembre 2010, Nicki Minaj sortait son premier album studio très attendu, Pink Friday. Après avoir signé un accord avec Young Money en 2009 en tant que première artiste féminine du label, tous les yeux étaient rivés sur la rappeuse new-yorkaise pour voir si elle pouvait maintenir l’élan suivant ses mixtapes virales, Beam Me Up Scotty, Sucka Free et Playtime. Is Over, plus un couplet spectaculaire sur «Monster» de Kanye West. Elle n’a pas déçu.

L’album a été un succès immédiat. Pink Friday a fait ses débuts au n ° 2 du classement Billboard 200 avec 375 000 exemplaires vendus la première semaine. Il a marqué la deuxième semaine la plus élevée de l’histoire des artistes hip-hop féminins, avec Miseducation of Lauryn Hill de Lauryn Hill déplaçant 422 000 unités en août 1998.

Et il a continué à fonctionner, passant 14 semaines consécutives dans le top 10 après sa sortie. Le projet a fini par être nominé pour le meilleur album de rap aux 54e Grammy Awards en 2012 et a été reconnu comme l’album préféré de rap / hip-hop aux American Music Awards.

Originaire du Queens, New York, Onika Maraj était une artiste avec quelque chose à prouver. Tout au long de la tracklist de 13 chansons, elle a prouvé que son jeu de stylo ne devait pas être remis en question, tout en mettant en valeur sa vulnérabilité et ses capacités caméléoniques.

Après avoir affirmé sa domination sur l’intro ultra confiante, «I’m the Best», elle a suivi avec «Roman’s Revenge», une chanson mettant en vedette nul autre que l’alter-ego britannique de Slim Shady et Minaj, Roman. Le couple a montré tellement de chimie sur la chanson qu’il est difficile de croire que la collaboration n’a presque pas eu lieu.

Lors d’une interview sur Rap Fix Liveen 2010, Minaj a rappelé qu’Eminem avait refusé la première chanson qu’elle lui avait envoyée, disant qu’il voulait quelque chose qui lui ressemblait plus. Après avoir accepté le rythme produit par Swizz Beatz, Minaj et Em se sont engagés dans une session amicale de bar à bar, s’encourageant mutuellement à faire ressortir leurs bêtes intérieures.

«Je me souviens que chaque fois que j’écrivais un vers à ‘Roman’s Revenge’ et que je l’envoyais à Eminem, il m’enverrait un nouveau verset», a déclaré Minaj à XXL dans une interview pour leur numéro du 20e anniversaire. «C’était compétitif, c’était amusant.»

C’est sur «Roman’s Revenge» que Minaj a prouvé qu’elle avait de la résistance, établissant un plan pour le genre de flux sans effort et de paroles accrocheuses sur lesquelles elle s’est appuyée tout au long de sa carrière. Elle a également fait référence à des idées qui ont encouragé un sentiment de nostalgie pour les bébés des années 90, faisant basculer un chapeau aux films classiques de Disney.

«Je ne suis pas Jasmine, je suis Aladdin / Si loin devant, ces clochards sont à la traîne / Regarde-moi dans ce nouveau truc, les clochards se bâillonnent / Je commence à me sentir comme un dragon de donjon.»

Minaj a obtenu des fonctionnalités majeures pour ses débuts, un exploit qui a été rendu encore plus impressionnant du fait que des artistes comme Eminem, Kanye West, Jay-Z, Rick Ross et sont sélectifs quant à la collaboration avec les nouveaux arrivants.

Il a dit que les rappeurs de haut calibre respectaient l’éthique de travail de Minaj, son jeu de stylo, et reconnaissaient son potentiel dès le début. Des années plus tard, elle accordera la même opportunité à d’autres artistes de percée dans l’industrie, comme elle l’a fait avec Megan Thee Stallion l’été dernier sur «Hot Girl Summer» et avec Pop Smoke sur le remix de «Welcome to the Party».

Sur la piste assistée par Kanye West, «Blazin», Nicki a obtenu un match revanche avec ‘Ye après leur collaboration emblématique sur «Monster». Par rapport à la vedette de My Beautiful Dark Twisted Fantasy , où Minaj a brillé le plus, elle a adopté une approche différente et a présenté son jeu de mots rapide sur le rythme contagieux, avant de passer à des paroles mélodiques et accrocheuses. Elle a finalement partagé la vedette avec le Chicagoan, donnant le ton de la chanson avant que ‘Ye ne se joigne au deuxième couplet.

Elle a également tapoté Drake, qui venait également de signer avec Young Money, pour un couplet sur «Moment 4 Life». Tout au long de leur amitié, les deux ont joué dans le mystère général qui faisait que les fans se demandaient si les deux étaient platoniques ou non.

Drake a même joué avec l’idée sur la piste, rappant, «Putain, moi et Nicki Nick nous marions aujourd’hui / Et toutes les salopes qui détestent peuvent attraper un bouquet / Ouais, tu es une star dans mes yeux / Toi et tout ces filles blanches, groupe de cinq.»

Comme Nicki Minaj l’a souligné dans son article de couverture Complex en 2014, il est important que les femmes aient de multiples facettes. Et il était immédiatement clair sur des pistes comme «Save Me» que la vulnérabilité et la transparence étaient des facettes précieuses de ses compétences.

La chanson a dit à ses auditeurs que non seulement ils peuvent s’attendre à des bangers de club, des vers de rap percutants et des chansons pop, mais ils peuvent également faire confiance à Minaj pour lui dire comment c’est vraiment.

Dans «Save Me», Nicki Minaj parle de se sentir déconnectée d’elle-même et du monde. Elle demande de l’aide à ses proches et révèle qu’elle ne veut pas renoncer à elle-même tout en luttant contre tous les défis que la vie lance à une personne. Bien qu’il ait été publié en 2010, il semble toujours opportun avec le climat social actuel du monde en 2020.

«L’inspiration derrière le single était pour qu’il se sente comme une bande originale», a déclaré Minaj dans un segment du journal Pink Friday à l’époque. «Cette chanson ressemble à la bande originale d’un film. Elle dépeint une image vivante d’une fille qui a tout, mais se sent toujours très seule. Elle est devenue un monstre et a poussé la seule personne qui l’aimait vraiment. Elle en conduit des centaines. miles, tombe sur son visage en sanglotant, et le supplie de la sauver.»

De ses tenues audacieuses à ses perruques multicolores, Minaj dégageait une confiance qui inspirait les autres qui regardaient de près. Sa croyance en elle-même était à un niveau record, et c’était évident quand elle a joué «Did It On ’em» lors de spectacles.

Sur le tube produit au Bangladesh, Minaj a une fois de plus présenté son jeu de mots rapide et accrocheur, appelant «chiennes son fils». De la même manière que «Roman’s Revenge», elle a montré l’arrogance que les fans adorent.

Minaj était l’une des rares rappeuses à vibrer à l’époque, ce qui la plaçait dans une position unique pour parler franchement de relations, dans une perspective à laquelle les fans pouvaient s’identifier. En écoutant une chanson comme «Right Thru Me», vous pouvez comprendre ce que Minaj ressentait à propos de quelqu’un qui fait ressortir tous ses côtés.

Sur le morceau produit par Andrew «Drew Money» Thielk, elle livre des couplets calmes avant de glisser dans le refrain, chantant sur les différents aspects de la datation. Des moments comme ceux-ci étaient importants. Minaj s’attendait à ce que ses fans n’aient pas à se tourner vers les chanteurs R&B classiques pour avoir un moment d’émotion tout en écoutant de la musique. Il y avait un nouveau réconfort à savoir que le MC avait couvert ses filles et qu’aucun sujet ne resterait intact.

«Chaque femme a de multiples facettes», a-t-elle déclaré à Complex en 2014. «Chaque femme a un changement, si elle va être maternelle, si elle va être mangeuse d’hommes, si elle doit botter le cul, si elle doit en être une des garçons, qu’elle doive montrer aux gars qu’elle est tout aussi intelligente ou plus intelligente, elle est tout aussi talentueuse ou créative. Les femmes répriment beaucoup de leurs côtés.»

À la sortie, «Last Chance», Nicki a proclamé que son étoile allait continuer à monter. «Dites-leur que je vis pour le haut, Forbes / Dirigé vers le haut, dot org,» rappe-t-elle. Et tout au long de Pink Friday, Nicki a montré que pour aussi bien qu’elle pouvait rapper, elle pouvait aussi créer des chansons mélodiques et des bangers pop. En mélangeant les genres, elle a prouvé qu’elle ne pouvait pas être classée dans une seule catégorie, un trait qu’elle porterait pour le reste de sa carrière.