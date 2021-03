Ni Ronaldinho ni Zidane : la star avec laquelle Erling Halaand aurait aimé jouer

Le jeune attaquant norvégien a fait la une des journaux presque tous les week-ends pour ses buts. Cependant, aujourd’hui, c’est à cause d’une déclaration surprenante.

L’ attaquant du Borussia Dortmund, Erling Haaland ne se lasse pas de marquer des buts. Ses chiffres personnels sont vraiment incroyables, et il est une pièce clé pour que son équipe apparaisse toujours au premier plan du continent.

Bien qu’il soit accompagné de grandes figures, beaucoup d’entre elles dans le processus, et presque aussi prometteuses que le Norvégien, l’attaquant a été consulté par cette légende avec laquelle il aurait aimé jouer, et il n’a peut-être pas le goût, à moins que professionnellement.

À la surprise de tous, Erling n’a pas répondu selon ce que la logique exigeait, ou du moins beaucoup s’attendaient à entendre.

La vérité est qu’il n’est pas allé avec Ronaldo Nazário, Ronaldinho, Zinedine Zidane, Kaká ou tous les grands noms que l’on entend habituellement en faisant ce type de dynamique sur des références historiques avec les joueurs de la nouvelle génération.

Sa réponse surprenante est qu’il admire Frank Lampard, donc sans hésitation, il a répondu que le personnage qu’il choisirait serait l’éternel capitaine de Chelsea. Et il est normal qu’en tant qu’avant-centre, Haaland ait davantage pensé à un partenaire qui compléterait son jeu.

Et Lampard n’était pas n’importe quel joueur, sinon, il faudrait demander à Didier Drogba de voir ce qu’il en pense. C’est que, sans aucun doute, Lampard a dû avoir beaucoup à faire, dans quelques buts sur les 104 que l’Ivoirien a marqués avec le maillot des Bleus.

Et comme si cela ne suffisait pas, Frank est devenu le footballeur avec le plus de buts de toute l’histoire de Chelsea, il est toujours le milieu de terrain qui a marqué le plus en Premier League, il a inscrit plus de 300 buts officiels en tant que professionnel et est venu pour être dans le top 3 du Ballon d’Or.

En outre, il a été trois fois champion de Premier League, quatre fois champion de la FA Cup, deux fois champion de la Coupe de la Ligue, deux fois champion de Community Shield, champion de l’UEFA Champions League et champion de l’UEFA Europa League avec Chelsea . Héritage éternel à Stamford Bridge.

Erling Haaland, des chiffres effrayants

S’il est vrai qu’Erling Braut Haaland est l’une des grandes promesses du football mondial, le marquer uniquement comme une promesse serait irrespectueux envers lui. Son potentiel est énorme, et encore plus compte tenu de son âge, mais sans aucun doute, il faut aussi souligner son présent.

Leurs chiffres sont vraiment effrayants et leur prix augmente chaque week-end que joue le Borussia Dortmund. À tel point qu’il a marqué 43 buts en 44 matchs qu’il a disputés pour l’équipe du nord de l’Allemagne, et plus de buts (27) que de matchs (26) cette saison.