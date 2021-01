Ni Messi ni Sergio Ramos : le contrat millionnaire que le PSG offrirait à Sergio Agüero et rend Neymar jaloux

L’offre de 130 millions d’euros serait préparée par Manchester United sur recommandation de son entraîneur Ole Gunnar Solskjær.

En période de marché des transferts, les équipes sans la puissance financière maximale commencent à trembler. C’est le cas de l’équipe allemande du Borussia Dortmund avec Erling Haaland.

Le Norvégien a été conseillé par les dirigeants du club allemand de ne pas précipiter son départ et de réussir son évolution, afin que sa carrière ne soit pas menacée.

Cependant, les bureaux du club semblent avoir déjà reçu une offre énorme afin de prendre Haaland dès que possible. Ce ne serait pas le Real Madrid, qui a suivi de près les mouvements de l’attaquant norvégien. L’offre de 130 millions d’euros serait préparée par Manchester United sur recommandation de son entraîneur Ole Gunnar Solskjær.

Pour ceux de Manchester United, il est essentiel d’avoir un avant-centre de grande qualité, au-delà d’Edinson Cavani qui est venu comme une solution momentanée à ses presque 34 ans.

De cette manière, Manchester United chercherait à anticiper les projets du Real Madrid avec son offre, mais il devra convaincre Dortmund et Haaland que c’est le bon moment pour accepter un tel engagement.

La vérité est que la direction de la Premier League a donné un nouvel air à la direction qui accumulait erreur après erreur depuis le départ d’Alex Ferguson. L’explosion de Haaland a immédiatement tourné tous les regards vers lui et ses performances.

Le rythme de score de l’attaquant de 20 ans n’a pas perdu de sa vigueur. Les équipes, en plus de Manchester United et du Real Madrid, pour lesquelles l’attaquant norvégien peut choisir sont le PSG, Manchester City, le Bayern Munich, Barcelone et Liverpool.