Neymar : voici les stars de la NBA que l’attaquant brésilien a dans son nouveau terrain de basket

La star du football brésilien a montré une partie incroyablement spéciale de sa maison et voit maintenant ses idoles de la NBA à chaque fois qu’il y va.

Neymar a une belle maison dans laquelle, parmi de nombreux équipements, il dispose d’un terrain de basket. On dit qu’il est un fan de la NBA, et bien sûr, il s’intéresse beaucoup au sport et en même temps, il idolâtre de nombreux joueurs. Certains d’entre eux resteront pour toujours dans sa cour après sa dernière révélation sur les réseaux sociaux.

Son terrain de basket vient de dévoiler une nouvelle peinture murale dans laquelle il va maintenant regarder dans les yeux de certaines stars de la NBA. Il a montré dans ses comptes Instagram le nouveau design créé par des artistes extraordinaires qu’il a remerciés dans le message. C’est une peinture très colorée montrant les visages des plus grands joueurs de tous les temps de la NBA.

Neymar aime la NBA

Michael Jordan est bien sûr au-dessus de tout le monde, juste à l’avant, au centre de l’image. A ses côtés, LeBron James et Kobe Bryant sont les deuxièmes guitares de la scène. Les légendes des Los Angeles Lakers, passées et présentes, sont à côté de l’icône des Chicago Bulls et peut-être du meilleur basketteur de tous les temps.

Scottie Pippen a glissé son visage dans le mur pour compléter la paire des Chicago Bulls aux côtés de Jordan, et aussi, étant Neymar un adepte présumé des Golden State Warriors, il a également fait de la place pour Draymond Green et Stephen Curry, les plus grands noms de l’équipe pendant les dernières saisons en NBA. Jimmy Butler complète le tableau.