Neymar tremble : Puma va lui offrir une somme similaire à une star de Nike pour changer de marque

Le Suédois n’a pas été silencieux et a de nouveau attaqué le joueur des Los Angeles Lakers.

Ces derniers jours, une guerre impensable a éclaté entre deux des athlètes les plus reconnus au monde: Zlatan Ibrahimovic et LeBron James. La raison? Participation politique. Pourquoi?

Le Suédois considère que toutes les activités du basketteur à l’approche des élections présidentielles américaines, qui se sont terminées avec Joe Biden à la Maison Blanche, sont inutiles. Et dans les dernières heures, l’attaquant milanais a de nouveau fait référence à LeBron.

Invité au Festival de San Remo, l’attaquant milanais a donné une conférence de presse et a une nouvelle fois souligné ses différences avec la star des Los Angeles Lakers.

«Le racisme et la politique sont deux choses différentes. Les athlètes unissent le monde, la politique divise le monde. Tout le monde est le bienvenu, cela n’a rien à voir avec d’où vous venez, nous faisons ce que nous faisons pour rassembler les gens… Nous ne faisons pas autre chose parce que nous ne sommes pas bons, sinon je serais en politique. Ceci est mon message. Les athlètes doivent être des athlètes, les politiciens doivent être des politiciens», a-t-il souligné.

Il convient de noter que ce croisement inattendu a commencé lorsque Zlatan a déclaré: «Je n’aime pas que des personnes de tout type de statut parlent de politique. Vous faites ce pour quoi vous êtes doué. Je joue au football parce que je suis le meilleur joueur de football. Je ne fais pas de politique. Si j’étais un politicien, je me consacrerais à la politique. C’est la première erreur que font les célébrités lorsqu’elles ont l’impression d’être arrivées. Pour moi, il vaut mieux rester à l’écart de ces problèmes et faire ce que vous êtes bon, sinon vous risquez de ne pas faire bonne impression».

À ces mots, LeBron James a répondu durement ce week-end: «J’ai plus de 300 enfants dans mon école (I Promise School) qui ont besoin d’une voix et je suis leur voix… Je ne me tairai jamais quand quelque chose ne va pas. Je parle au nom de mon peuple, je parle d’égalité, d’injustice sociale, de racisme, de suppression systématique des votes. Je ne suis pas la bonne personne à qui s’adresser: je fais toujours mes devoirs.

«Je ne peux pas me limiter à me consacrer uniquement au sport parce que je comprends cette plateforme et à quel point ma voix est puissante. C’est drôle qu’il dise ça: je pense qu’en 2018 c’est lui qui a dit, quand il était en Suède, qu’il ressentait du racisme parce que son nom de famille n’était pas un nom de famille normal (en Suède). Correct? Il a dit ça, non? Je pense qu’il l’a dit», ont déclaré les anciens Cleveland Cavaliers et Miami Heat .