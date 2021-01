Neymar : l’ami proche qui l’a aidé à gagner beaucoup d’argent en dehors du football

Le GOAT portugais a décidé de dépenser 7 millions d’euros dans un seul article que j’ai apprécié après que la Juventus ait récemment remporté un trophée.

Cristiano Ronaldo profite de sa fortune à bien des égards. Il a dépassé le milliard de dollars de gains à vie avec un contrat à vie qu’il a signé avec Nike il y a quelque temps et investit son argent dans de nombreux luxes, comme des demeures, un appartement à Trump Tower, les meilleures voitures, le meilleur jet privé, et plus encore.

Et après avoir remporté un trophée avec la Juventus, il est allé plus loin et s’est traité avec quelque chose sur son style, auquel personne ne penserait: dépenser 7 millions d’euros. Sept, comme le numéro qu’il a porté pendant presque toute sa carrière. Et ce qu’il a acheté était un yacht , pour passer du temps libre sur la côte toscane.

Ce grand bateau où il passe du temps avec sa petite amie Georgina Rodriguez mesure 27 mètres de long et dispose de nombreuses grandes fenêtres pour regarder la mer. Le yacht dispose également de cinq cabines et de deux salons. C’est le premier qu’il possède, étant donné qu’il en louait un pour environ 240 000 $ par semaine.

Il a choisi cet endroit pour passer les vacances car il a vu les belles plages de la côte italienne et est tombé amoureux de l’endroit. De la même manière, il veut que sa performance s’améliore de plus en plus, il veut la même chose pour ses vacances, et ce yacht est sa nouvelle façon coûteuse de se détendre.