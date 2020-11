Neymar de retour au Barça ? Rivaldo n’y croit pas

Le came back de Neymar au Barça continue d’attirer l’attention de plusieurs acteurs du cuir rond, comme par exemple le mythique ancien joueur du Barça qui estime que son compatriote Neymar ne reviendra pas au Barça. Et ceci à cause de la faiblesse financière des Culés.

Jusqu’à présent, le secteur offensif du FC Barcelone n’inquiète pas en tant que tel comme au temps du trio MSN. Cependant, le pré-candidat aux élections de la présidence du club, Victor Font avait évoqué un possible retour de Neymar pour booster l’attaque.

Mais Rivaldo n’y croit pas à ce retour : «Peu importe qui sera le nouveau président du Barça, je ne crois qu’il prendra cette décision potentiellement très controversée de faire revenir Neymar. Et soyons honnête, la situation financière du club rend très difficile sa signature», a estimé l’ancien international brésilien.

Il ajoute : «Aujourd’hui, Neymar est heureux à Paris et il penserait même à prolonger. Donc je ne pense pas qu’un retour à Barcelone constitue une possibilité dans un futur proche. Pour l’instant, en tout cas.»

Néanmoins, le ballon d’Or 1999 conseille aux Culés de recruter cet hiver, ce qui s’avère nécessaire : «Ils devront se débrouiller et se plonger dans le marché pour trouver un attaquant qui soit abordable et de qualité. Ou quelqu’un qui est prêt à baisser son salaire pour jouer à Barcelone.»