Neymar à nouveau au centre de l’attention pour une publication épicée

Le footballeur continue de parler et pas seulement du sport. Maintenant, il a relancé la polémique de ses réseaux sociaux avec une publication épicée.



Le croisement tendu entre Neymar et Álvaro González est loin d’être laissé pour compte. Il s’avère que le Brésilien continue d’insister et de générer des frictions, désormais via les réseaux sociaux.

Ce samedi, le joueur du PSG s’est chargé sur Twitter en comparant le défenseur aux participants de Big Brother du Brésil.

«Les garçons BBB21 pleurent plus que … (continue la phrase)», a écrit Ney. Un utilisateur a répondu «qu’un défenseur de l’Olympique de Marseille» et le footballeur a répondu avec des émojis rieurs.

Que s’était-il passé avant?

À un carrefour du terrain de jeu, Neymar a accusé Álvaro d’être raciste en septembre 2020. Puis, il y a deux semaines, les deux ont joué à un autre carrefour sur les réseaux sociaux .

«Vous serez toujours dans l’ombre du roi», a déclaré l’Espagnol, faisant entrer Pelé dans la discussion. Mais Neymar en redoubla et répondit: «Et toi à moi. Ça t’a rendu célèbre … De rien, monstre».