Neymar à Mbappé : «Nous avons une relation de frères, moi, je suis l’aîné»

Deux amis inséparables ? Certainement oui, car visiblement cela se sent dans les propos du Brésilien à l’endroit du Français. Tel est encore le cas sur l’émission «Sept à Huit» de TF1 où Neymar jette des fleurs à Kylian Mbappé.

«Nous avons une relation de frères. Moi, je suis l’aîné. Nous aimons beaucoup jouer ensemble, je veux sortir le meilleur de lui. C’est un garçon en or, je l’appelle Golden Boy parce qu’il est vraiment en or. Il a un cœur énorme. En tant que joueur de foot, tout le monde sait ce qu’il vaut. Mais même en dehors du terrain, il est incroyable. Il est souriant, joyeux, il aime s’amuser. On se ressemble beaucoup et nous devons être heureux pour être à 100%», a avoué le numéro 10.