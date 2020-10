Nabilla et Thomas Vergara ont célébré un jour très important dans leur vie

Carla Moreau est une femme comblée, et elle n’hésite pas à la faire savoir ! La jolie blonde a d’ailleurs dévoilé son secret à ses fans pour être heureux au quotidien.

Ce n’est un secret pour personne : Carla Moreau adore échanger avec ses fans sur la toile. La candidate de télé réalité est très active sur les réseaux sociaux. Et elle n’hésite jamais à se confier à sa communauté !

La star a partagé un sublime selfie sur son profil. Nous pouvons alors la découvrir plus rayonnante que jamais. La bombe s’affiche tout sourire en fixant l’objectif. Alors, quel est donc son secret pour être aussi heureuse ?

La star dévoile son petit secret en légende. Elle écrit ainsi : «Le plus grand secret du bonheur, C’est d’être bien avec soi !». Un conseil précieux que ses fans ont immédiatement validé !

En effet, ces derniers sont tombés sous le charme de Carla Moreau. Et ils n’ont pas hésité à la complimenter ! «ça se voit que tu es vraiment une belle personne», «Tu es bien dans ta peau et épanoui ! Tu rayonnes», «Tu as raison c’est le plus important».

C’est donc encore un sans-faute pour la jeune maman ! Cette dernière a encore fait l’unanimité avec son cliché. Il faut dire qu’elle est superbe et qu’elle semble appliquer son conseil à la perfection. Comme quoi, Carla Moreau sait comment rebooster ses fans sur Instagram. On est fans. Et vous ?