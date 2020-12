«Musique gospel toujours aussi forte» avoue la chanteuse Tinuade Ilesanmi

La chanteuse de gospel, Tinuade Ilesanmi, n’est pas d’accord avec l’école de pensée qui dit que les chansons de gospel ne sont plus aussi introspectives et profondes qu’elles l’étaient.

Lors d’une rencontre avec Sunday Scoop, elle a déclaré: «Personnellement, je n’irais pas avec cette école de pensée. On ne peut pas généraliser des choses comme ça. Nous avons encore des chansons avec des révélations profondes qui ramènent les gens aux pieds du Maître dans la crainte de sa gloire, et les font venir à la repentance. L’Évangile est le même message du Christ qui nous est donné dans différentes diversités. Chaque modèle et genre de chanson peut plaire à chaque personne différemment, mais le souffle de Dieu en eux donne la vie.

Ilesanmi, qui travaille actuellement sur la vidéo de son quatrième single, Who You Are, a également déclaré que Dieu était sa force motrice. Elle a ajouté: «Mon inspiration vient de Dieu; Il est ma force motrice. L’amour pour Dieu et la volonté de le servir me propulsent tout le temps. La passion du chant et de la musique m’a également aidé. J’aime chanter sur Dieu, sa fidélité et sa capacité. J’aime aussi chanter des chansons d’espoir édifiantes et encourageantes.»

S’exprimant sur les défis auxquels elle est actuellement confrontée dans sa carrière, la talentueuse chanteuse a déclaré: «Il faut une grande grâce pour répondre à l’appel de Dieu, car cela exige beaucoup de quelqu’un. En tant qu’artiste gospel, elle est exigeante en tant qu’épouse et mère, mais la grâce de Dieu soutient toujours la mission, en plus du soutien de ma famille. De plus, le coût de la musique, de la distribution et de la promotion est difficile. Nous n’avons pas beaucoup de personnes et d’organisations disposées à engager des ressources pour soutenir l’industrie de l’évangile au Nigéria. Cependant, avec Dieu, je sais que toutes les montagnes peuvent être maîtrisées.

Revenant sur les faits saillants de sa carrière, Ilesanmi a déclaré: «Par la grâce de Dieu, j’ai signé sur un label, Diadem Records, en juin 2018 et depuis, cela a été de gloire en gloire. Certains de mes projets notables sont You are Beautiful, Amazing God, Igwe, Who You Are (avec Preye Odede) et MaIajo. Également sur une base trimestrielle, j’ancre un programme appelé Atmosphere of Praise avec Tinuade, et je co-anime également Voice of Worship et Praisewine.