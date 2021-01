Mourinho : les pires signatures qu’il ait faites au Real Madrid, Manchester United et Chelsea

L’entraîneur-chef portugais avait fait de très mauvaises signatures au cours de sa carrière de manager.

Jose Mourinho est l’un des managers les plus titrés et les plus respectés de l’histoire du football. Le Portugais a remporté deux titres en Ligue des champions, trois en Premier League et de nombreux autres prix qui le placent comme le plus spécial, le surnom qu’il a gagné après toutes ces années.

Mou a dirigé de nombreuses équipes, et les plus importantes étaient le Real Madrid, l’Inter, Chelsea, Manchester United, Chelsea et Porto. Depuis novembre 2019, il a remplacé Mauricio Pochettino à Tottenham Hotspur et a signé un contrat jusqu’en juin 2023. Mais tout n’a pas été un chemin de roses dans la carrière de l’entraîneur-chef de 58 ans.

Mourinho a réalisé de très mauvaises signatures en tant que manager et probablement la plus emblématique est Andriy Shevchenko, pour qui Chelsea a payé 45 millions de dollars, puis est parti gratuitement. Fabio Coentrao était l’un des plus polémiques, lorsque le Real Madrid a payé 30 millions de dollars pour le défenseur de gauche portugais.

Comme Mourinho a géré des équipes très importantes, il a toujours trouvé de l’argent à investir, mais il a souvent choisi les mauvais joueurs.

Henrikh Mkhirayan est un autre cas, car il a forcé Manchester United à payer plus de 42 millions de dollars pour lui et l’attaquant n’a marqué que 13 buts dans le club.

Une liste qui continue

Ce ne sont pas les seuls joueurs que Mourinho a signés et n’ont ensuite pas joué comme l’entraîneur et les fans l’attendaient aussi.

Un autre des cas célèbres est celui d’Alexis Sánchez, l’attaquant chilien qui a atterri au MUFC pour une fortune laissée quelques années plus tard gratuitement.

Le dernier sur la liste, et très polémique, est Nuri Sahin, milieu de terrain turc pour lequel il a demandé au Real Madrid.