Mondial des clubs : Lewandowski rabaisse Al Ahly et envoie Bayern en finale

Le club égyptiens, Al Ahly vient de courber l’échine face à un puissant Bayern Munich du polonais Robert Lewandowski (0-2) auteur des deux buts du match.

La demi-finale contre l’équipe égyptienne d’Al-Ahly a été pliée par Robert Lewandowski, meilleur joueur Fifa 2020, qui a marqué aux 17e et 85e minutes: d’abord d’un tir de près dans la surface, puis en repoussant tranquillement de la tête dans le but un centre de Leroy Sané, alors qu’il était complètement seul aux six mètres. Le club de la Bavière va ainsi défier Gignac et ses coéquipiers des Tigres en finale.