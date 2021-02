Mondial des clubs : Bayern s’adjuge du trophée, Al Ahly termine 3e

Terminus, tout le monde descend. Le Mondial des clubs 2020 vient de connaître son épilogue et c’est le Bayern Munich qui en sort grand vainqueur.

Initialement prévue en décembre 2020, la 17e édition du Mondial des clubs a été finalement reprogrammée du 1er au 11 février 2021 en raison du report des différentes compétitions continentales dues à la pandémie de Covid-19.

Ainsi, il a regroupé 7 clubs qui ont disputé en tout 8 rencontres en une semaine. En effet, les clubs champions continentaux des six confédérations continentales de football ont disputé le tournoi en compagnie du champion du pays organisateur. Et pour cette édition le Bayern Munich sort champion.

Petite finale : Al Ahly termine 3e par forcing !

Le club égyptiens, champion de l’Afrique après avoir tombé en demi-finale face au Bayern Munich, s’est rattrapé sur ce coup. Dans les 90 minutes de jeu, il n’a pu rien faire pour détenir une victoire. Mais à la séance de tirs au but, il a su dominer Palmeiras [0(3) – 0(2)] et finit sa course en troisième position de la compétition. Une grosse mission réussie. Félicitations !

Finale : Bayern Munich fait le minimum face aux Tigres !

Le club de la Bavière vient de s’adjuger de son 6e trophée de la saison 2019-20. Robert Lewandowski et les siens ont fait le service minimum face aux mexicains de André Gignac grâce à une réalisation signée Benjamin Pavard (59e). Ce seul but fait des bavarois champion de cette 17e édition, successeur de Liverpool, maître de la 16e édition.

Bayern Munich : Champion 2020

Champion 2020 Tigres UANL : deuxième

deuxième Al Ahly SC : troisième

Les distinctions à titre personnelles :

La FIFA, organisateur de la compétition a déclaré le polonais Robert Lewandowski meilleur joueur du tournoi et le Français André-Pierre Gignac meilleur buteur avec 3 buts marqués.