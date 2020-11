Mondial 2022 : l’Argentine et le Brésil brillent sans Messi et Neymar !

Après la grande victoire méritée de l’équipe de France (4-2) et une trêve parfaitement déroulée, Didier Deschamps s’est confié au micro de M6 avec une joie énorme.

«Avec le staff, on a eu un peu plus de réponses, même si la situation ne sera peut-être pas la même en mars. Il y a des jeunes qui sont venus, ils ont pu voir le niveau et montrer leur qualité, c’est important, et des cadres, qui sont toujours là, même s’ils peuvent avoir des périodes plus compliquées. J’ai des options différentes, j’ai des joueurs de top niveau».