Mondial 2022 : la liste de l’Argentine avec retour grandiose de Angel Di Maria !

Angel Di Maria enfin satisfait ! Ce vendredi, le tacticien de l’équipe d’Argentine a dévoilé la liste de ses joueurs retenus pour les éliminatoires mondial 2022. Et un retour de Di Maria a été constaté après une longue période de mise à l’écart.

Le sélectionneur de l’équipe d’Argentine, Lionel Scaloni, a officialisé ce vendredi matin la liste des joueurs convoqués pour les matches comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022 face au Paraguay le 12 novembre et au Pérou le 17 novembre.

Sur cette liste, hormis Lionel Messi, Paulo Dybala, Lucas Ocampos, Lautaro Martinez et autres qui sont des habitués, on retrouve aussi le retour en chair et en os du parisien Angel Di Maria.

Absent de la sélection argentine depuis plus d’un an maintenant, Angel Di Maria avait à plusieurs reprises fait part de son mécontentement dans des interviews où il évoquait une certaine forme d’incompréhension, ou encore d’injustice. Mais finalement, toute mauvaise chose à une fin. L’attaquant peut souffler un bon coup.

L’entraîneur a fait preuve de bonne écoute en le convoquant. Di Maria retrouvera aussi Leandro Paredes, son coéquipier du PSG ainsi que le défenseur du RC Lens, Facundo Medina.