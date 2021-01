«Mon mec m’a obligé à coucher avec son chien»

Une histoire horrible. Elle s’est fait détruire l’utérus après que son mec l’a droguée et a amené son chien à coucher avec elle plusieurs fois.

L’histoire a commencé sur les réseaux sociaux quand la fille a échangé tes contacts avec un mec demeurant à Monaco. Au fil du temps et vu la sensation qui les liait, l’homme a envoyé 2000 euros pour qu’elle puisse le rejoindre à Monaco.

Ce qu’elle a évidemment fait sans tergiverser. Avec le mec, la vie était belle. Ils passaient de très bons moments amoureux par des câlins et autres divertissements. Chaque soir ils prenaient du tequila pour conclure la journée et le lendemain matin, la fille se réveillait toute fatiguée avec la chatte mouillée.

Selon ses intentions, elle avait passé de bons moments avec son conjoint la nuit, mais tel n’a jamais été le cas. En effet, dans ce tequila, le gars y mettait une forte dose d’alcool qui saoule la fille et l’a rendait inconsciente.

Ensuite, il recommande à son gentil chien de coucher avec la fille. Il a répété la scène plusieurs de telle sorte que la fille a commencé par sentir des malaises au bas ventre. Arrivé à l’hôpital, le médecin lui prescrit des médicaments en l’invitant à ne plus prendre de l’alcool.

C’est cette recommandation qui l’a sauvé. Car, elle a constaté que son gentil homme n’aime pas lui faire l’amour sans lui faire boire du tequila. Elle s’est posée la question de savoir pourquoi une telle réaction et exigence.

Ainsi, un soir elle fait semblant d’être ivre après avoir pris quelques mesures de tequila. Son gentil copain, conduit alors le brave chien dans la chambre et le recommande de passer à l’action.

Sur le point de démarrer sa mission, le chien se fait surpris par la fille qui s’est réveillée par la suite et crie de peur. Le gars lui demande de se taire en acceptant que le chien couche avec elle.

Celle ci refuse et menace de porter plainte. Mais le gars lui répond tranquillement : «de toutes les façons ici à Monaco, il n’y a nulle part où tu peux me dénoncer. Plusieurs grands hommes que tu vois ici, avec leur vie de luxe, grandes maisons, ils y cachent des chiens comme moi et font ce que je te fais, je te propose de te laisser faire, puis je vais te donner de l’argent et te laisser rentrer à Paris, à condition que tu ne racontes tout cela à personne. En plus, ça fait plus d’un mois que tu couches avec lui le soir en pensant que c’est moi et tu n’es pas morte, donc une dernière fois ça ne va te tuer».

Elle accepte et se laisse faire en pleurant. Deux jours après, elle était de retour sur Paris. Comme convenu, elle a gardé le secret mais après elle a commencé à avoir des problèmes de santé et on l’a diagnostiqué un cancer. Donc on a enlevé sa matrice (utérus).

Physiquement, elle va mieux mais spirituellement, sa vie n’est plus comme il le faut. Elle passe son temps à faire des jeunes et prières, dormir dans les églises, chercher la face de Dieu. Voilà les retombées quand on est obsédé par la vie facile et luxueuse. Avis à nos soeurs !