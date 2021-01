Lors d’une émission, Charlotte Dipenda a révélé qu’il n’y pas toujours le bonheur dans une aventure à deux. La star camerounaise se base sur le fait qu’elle connaît des personnes mariées qui ne vivent pas le grand bonheur.

Charlotte Dipanda s’est confiée sur le mariage et a occasionné une véritable joute verbale liée à cette notion sur Facebook. Les propos de la chanteuse camerounaise ont été recueillis par la page First magazine le vrai.

Apparemment, cette star de la musique n’a jamais vu de quoi qui pourrait faire en sorte qu’elle croit au bonheur du mariage. Elle a révélé que toutes les personnes mariées qu’elle connaît ne sont pas gaies en ménage.

«Moi, tous les gens mariés que je connais, sont malheureux. Juste pour vous dire que pour moi, le mariage n’est pas une fin en soi. Ce n’est pas un objectif, ni un truc qui m’empêche de dormir la nuit. J’estime même que je suis peut-être dans la bonne démarche. Parce que des fois, quand c’est fait, il se fait le constat qu’on ne se donne plus comme avant ou on ne se bat plus de la même façon. J’aime l’idée de savoir que mon homme a peur de me perdre, qu’il ne me considère pas comme acquis», a lâché Charlotte Dipanda.

La chanteuse camerounaise révèle qu’elle n’est pas pressée de se marier même si la société exerce des pressions sur elle. Elle projette de s’unir avec une personne qui partage la même vision du mariage qu’elle.

«Et en plus, je pense que c’est quelque chose qui arrivera quand je trouverai la personne qui partage les mêmes valeurs du mariage que moi. Je n’ai pas de pression de société qui veuille qu’une femme soit obligatoirement mariée, car on ne se marie que quand on est prêt et non pas parce que la société nous en impose le moment», a-t-elle ajoutée.