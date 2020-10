Miss Kouadio Marilyne : encore victime d’une insulte animée par une sœur de sultan

Depuis son élection, l’ambassadrice de la beauté ivoirienne est victime de nombreuses polémiques qui ne cessent de s’amplifier. Récemment, c’est à la sœur de Sultan d’éclater dans une vidéo pour l’accuser de matérialiste et ingrate.

«Il s’est occupé de toi de la tête aux pieds, il a même financé ta participation à Miss CI. Aujourd’hui tu le mets aux oubliettes. À cause de toi il ne dort pas, il ne mange même pas. Je ne suis pas d’accord. Et toutes les dépenses qu’il a effectuées sur toi? On fait comment ?» a déclaré Saly Sherifa, supposée belle sœur de Marilyne Kouadio dans une vidéo.

Le président du Comité d’Organisation Miss Côte d’Ivoire (COMICI) n’est pas resté silencieux sur cette affaire. D’ailleurs, il a indiqué ne pas être informé d’une quelconque relation amoureuse entre la récente élue et le jeune homme en question.

Quand à la reine beauté elle même, elle a opté pour le silence depuis l’éclatement de cette affaire.