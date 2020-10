Miss Côte d’Ivoire Maryline Kouadio : l’homme de sa vie sort de l’ombre

L’homme qui partage la vie amoureuse de la nouvelle Miss Côte d’Ivoire s’est fait découvrir ce dimanche 04 octobre. Dans une vidéo publiée sur la toile, il apparaît en amoureux avec Maryline Kouadio.

L’homme qui se fait appelé le «Transitaire», révèle être le compagnon de l’actuel Miss Côte d’Ivoire. En effet, au lendemain de la finale de l’élection Miss qui a vu la victoire de Maryline Kouadio, «Le Transitaire» qui se dit le petit ami de notre nouvelle Miss Côte d’Ivoire 2020 a publié sur sa page Facebook un message de félicitations à «son amour».

Ainsi, dans une vidéo on peut les voir tous les deux en amoureux. Au vu de la profusion de photos «retro» de la nouvelle Miss et des accusations portées contre lui par la tante de la Maryline Kouadio, «Le Transitaire» est monté au créneau pour dire sa part de vérité.

D’ailleurs pour lui, il n’y a pas péril en la demeure. La nouvelle Miss Côte d’Ivoire demeure sa copine , son amour avec qui il a traversé tant d’épreuves. Il n’imagine même pas qu’elle puisse l’abandonner à cause d’un titre de Miss.

Dans des propos relayés sur la toile par le journaliste professionnel André Silver Konan, il a nié être à l’origine des photos incommodantes de la nouvelle Miss Côte d’Ivoire qui inondent la toile.

«Je ne suis en aucun cas embrouillé, Moi je sais déjà que c’est ma copine et on a enduré des années ensemble dans la joie comme dans l’amertume alors pour un simple titre elle n’osera jamais me «gbra (m’abandonner)» parce-que c’est l’amour, et l’amour ça se vit, l’amour c’est jusqu’à la gare.

Et aussi je profite pour dire à mes proches que les photos et les vidéos qui circulent partout sur la toile (Facebook) je ne suis en aucun cas à la tête de ce chantage ça pourrait être le travail des jaloux (…) Une fois de plus félicitations à toi mon bb, ma raison de vivre Marilyn, que Dieu t’accompagne dans cet honorable et valeureux titre», a déclaré Le Transitaire, amoureux de Maryline Kouadio.